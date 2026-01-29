Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on sammuttanut torstai-iltana tulipaloa autokorjaamohallissa Raahessa.
Henkilöauto syttyi palamaan noin 400 neliömetrin kokoisen hallin sisällä Huoltokadulla Raahessa Pohjois-Pohjanmaalla vähän ennen iltayhdeksää. Palo syttyi tankin tyhjennyksen yhteydessä, kun bensiini syttyi tuleen.
Palo levisi autosta hallin rakenteisiin.
Sammutustyöt olivat käynnissä torstai-iltana noin 15 yksikön voimin.
Pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrottiin puoli yhdentoista aikaan, että rakennus tulee tuhoutumaan kokonaan.
Myös hallin sisällä olleet kaksi henkilöautoa tuhoutuivat palossa.
Palo ei ole vaarassa levitä, eikä henkilövahinkoja ole tiedossa.
Sammutustyöt jatkuvat pelastuslaitoksen mukaan pitkälle yöhön.
Hallissa on pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan valmisteltu ajoneuvoja kierrätettäviksi ja tyhjennetty muun muassa polttoainetankkeja.
Juttua päivitetty 29.1.2026 kello 22.20 ja 22.45.