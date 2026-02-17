Kadonneella pojalla on päällään musta takki ja selässään musta reppu.
Rovaniemellä on kateissa 13-vuotias poika. Hän on noin 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen.
Poliisi pyytää havaintoja 13-vuotiaasta pojasta, joka on kadonnut Rovaniemellä.
Kuvasta poiketen hänellä on ollut viime viikolla noin 10 senttimetriä pidemmät hiukset. Päällään kadonneella on ollut musta takki ja selässä musta reppu.
Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, puhelinvastaajan numeroon 0295 466 259 ääniviestinä tai WhatsApp-viestinä numeroon 0504 155 803.