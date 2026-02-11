Ripeä toiminta esti palon leviämisen Kokkolassa.
Kokkolassa Auratiellä tapahtui iltapäivällä uhkaava tilanne.
Pelastuslaitoksen mukaan omakotitalon yläkerrassa sängyn päällä latauksessa ollut puhelin syttyi palamaan.
Paikalla ollut ihminen huomasi palon ja toimi tilanteessa ripeästi.
Hän tukahdutti paloa ensin peitolla ja heitti seuraavaksi palamaan syttyneen puhelimen sekä patjan ulos.
Pelastuslaitos tarkisti, ettei palo ollut levinnyt talon rakenteisiin ja tuuletti savut talosta.
Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.