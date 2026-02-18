Lapin poliisi muistuttaa, että rikoslaki pätee myös sosiaalisessa mediassa kirjoitteluun.

Lapin poliisi kertoi tiistaina tiedotteessaan ja somepäivityksessään Rovaniemellä perjantaina kadonneesta 13-vuotiaasta pojasta.

Poliisi julkaisi lapsesta kuvan ja tuntomerkit sekä pyysi hänen liikkeistään jotain tietäviä olemaan yhteydessä poliisiin.

Myös MTV Uutiset uutisoi asiasta.

Poliisi kertoi keskiviikkona, että päivitykseen tuli julkaisun jälkeen rasistisia huomautuksia ja kommentointi jouduttiin sen takia sulkemaan.

Poliisi sanoo tuomitsevansa syrjivän kielenkäytön kaikissa tilanteissa, mutta etenkin silloin, kun se kohdistuu alaikäiseen lapseen.

– Viranomaistyöhön liittyvän keskustelun tulee olla avointa, mutta toista loukkaava kirjoittelu tai vihapuhe on ehdottomasti kiellettyä kanavillamme, poliisin Instagram-päivityksessä todettiin.

– Rajoitamme keskustelua jatkossakin, mikäli näitä periaatteita rikotaan.

Poliisi ei hyväksy rasismia

Lapin poliisi korostaa, että poliisi ei hyväksy rasismia, syrjintää tai epäasiallista käytöstä missään muodossa, vaan sen tehtävä on palvella kaikkia yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.



– Muista hyvät käytöstavat myös sosiaalisessa mediassa! Älä kiusaa, uhkaile, syrji tai kohtele muita epäasiallisesti, poliisi listasi päivityksessään.



Poliisi muistutti samalla, että rikoslaki pätee myös sosiaalisessa mediassa kirjoitteluun.

Poika yhä kateissa

Rovaniemellä kadonnutta poikaa ei ole vielä löydetty.

Poliisi pyytää edelleen ilmoituksia havainnoista sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, puhelinvastaajan numeroon 0295 466 259 ääniviestinä tai WhatsApp-viestinä numeroon 0504 155 803.

0:48 Jos ihminen katoaa, toimi näin!