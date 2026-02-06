Poliisi korjaa julkisuudessa aiemmin esiintyneitä tietoja Rovaniemen Ounasvaaran lasketteluonnettomuuteen liittyen.
Poliisin saamien tietojen mukaan Ounasvaaralla 20.1.2026 kuolemaan johtanut lasketteluonnettomuus on tapahtunut tilanteessa, jossa lapsi on laskenut hoidetulla rinteellä ja törmännyt toistaiseksi tuntemattomasta syystä rinnealueen ulkopuolella olevaan valotolppaan. Poliisin tiedot perustuvat silminnäkijähavaintoihin.
Aiemmin on kerrottu, että lapsi olisi laskenut hoitamattomalla rinteen osalla.
Poliisi on välittänyt tiedon asiassa tarkastuksen suorittaneelle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille.
Poliisi ei epäile asiassa rikosta.