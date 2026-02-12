Varastettua autoa humalassa ajanut ruotsalaismies yritti maanantaina päästä laittomasti rajan yli Venäjälle Lapissa, epäilevät viranomaiset.
Lapin rajavartiosto on saanut valmiiksi esitutkinnan tapauksessa, jota se luonnehtii poikkeukselliseksi.
Rajavartioston mukaan mies kiipesi maanantaina iltapäivällä Sallan rajanylityspaikan suljetun portin yli pihalle, josta partio otti hänet heti kiinni.
Mies oli saapunut rajalle humalassa henkilöautolla, jonka oli anastanut ruokalähetiltä Rovaniemellä, viranomaiset epäilevät.
Kertoi pyrkivänsä Venäjälle
Rajavartioston mukaan epäilty kertoi kiinnioton tehneelle partiolle, että oli pyrkimässä Venäjälle. Sallan rajanylityspaikka on suljettu samoin kuin muutkin Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat.
– Alustavan puhutuksen aikana saatujen havaintojen perusteella henkilön ajokuntoa selvitettiin puhalluskokeella. Puhallustestissä epäillyn tulos ylitti törkeän rattijuopumuksen 0,53mg/l rajan, tiedotteessa kerrotaan.
Rajavartiostosta kerrotaan STT:lle, että miehen epäillään varastaneen auton Rovaniemen keskustasta sunnuntaina ilmeisen opportunistisesti ravintolan ulkopuolelta sillä välin, kun sitä ajanut lähetti oli ravintolan sisällä.
Kohteena ollut auto valikoitui ilmeisesti sattumalta.
Autovarkauden jälkeen rikoksesta epäilty käytti autosta löytämäänsä pankkikorttia Rovaniemellä sijaitsevalla huoltoasemalla pienhankintoihin. Rajavartiostosta kerrotaan STT:lle miehen ostaneen tupakkaa.
Miestä epäillään valtionrajarikoksen lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta sekä lievästä maksuvälinepetoksesta.
Lapin rajavartiosto teki esitutkinnan yhteistyössä Lapin poliisilaitoksen kanssa. Asia on edennyt syyteharkintaan.
Juttua täydennetty 12.2.2026 kello 15.28.