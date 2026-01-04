Poliisi joutui valvomaan järjestystä Rovaniemen kentällä myöhään lauantai-iltana.

Lapin poliisi hälyytettiin lauantai-iltana kello 22.30 Rovaniemen lentokentälle usean partion voimin valvomaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta rajavartiolaitoksen kanssa.

– Lentojen peruuntuminen oli aiheuttanut ulkomaille takaisin matkaavissa turisteissa tunteenpurkauksia ja kohta asema oli ollut täynnä joulumielensä menettäneitä henkilöitä, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille, että rajavartiosto oli pyytänyt poliisia saapumaan paikalle valvomaan tilannetta.

Paikalla ei ollut mitään turistien keskinäistä tappelua, mutta tilannekeskuksesta todetaan, että eteläeurooppalaisten tapa ilmaista harmitusta oli ollut äänekkäämpi kuin mitä suomalaisten.

Poliisin mukaan lentojen peruuntumiset ovat vaikuttaneet noin kuudensadan henkilön matkaan lauantaina.

Finavian sivuilla Rovaniemen kentälle lauantaille näkyy yksi peruttu lento ja reiluja myöhästymisiä useille Euroopan lennoille.

Ei rikosilmoituksia

Tilanne rauhoittui poliisin mukaan puolen yön aikoihin, kun ihmiset menivät nukkumaan.

Poliisi ei kirjannut yhtään rikosilmoitusta lentokentältä, eikä sieltä otettu ketään kiinni.

Osa matkaajista oli päässyt hotelli- ja Airbnb -majoitukseen. Tämän lisäksi lentokentällä oli jaettu patjoja ja peittoja henkilöille, jotka eivät olleet saaneet muuta majoitusta tai olivat olleet jo turvatarkastuksessa.

Rovaniemen kentällä oli vuodenvaihteessakin kaaosta, kun Hannes-myrskyn takia useat lentoyhtiöt peruivat lentojaan. Toisin kuin silloin, nyt useampi oli saanut majapaikan Rovaniemen keskustasta.

Poliisin mukaan syitä lentojen peruuntumisille ovat olleet lentokonevika ja sääolosuhteet.