Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue lähtee olympiaturnaukseen altavastaajana, jonka toivotaan pystyvän horjuttamaan ennakosuosikkeja Kanadaa, Yhdysvaltoja ja Ruotsia. Tempun onnistumiseen vaaditaan puolustuksen tilkitsemistä, maalivahtionnistumista ja huippusuoritusta kiekollisessa pelaamisessa.
Viimeksi mainitussa suurin yksittäisen pelaajan kannettava vastuu lepää Miro Heiskasen harteilla. Etenkin, kun Suomen puolustuskalusto on muihin huippumaihin verrattuna ohut.
Heiskanen ei vaikuta tuosta taakasta kuitenkaan liiemmin häiriintyvän.
– Siihen on tottunut. Saan myös Dallasissa paljon pelata ja luultavasti täälläkin, Heiskanen kommentoi Milanon Santa Giualian areenassa.
– Olen aika rennoin mielin. Vaadin totta kai itseltäni paljon ja koitan pelata mahdollisimman hyvin, mutta en ota siitä turhia lisäpaineita.
Leijonien onneksi Dallas Starsin tähtipuolustaja kahmii NHL:ssä pelistä toiseen tehopisteitä ja massiivisia peliminuutteja. Tällä kaudella Heiskasen peliaika on ollut huipussaan koko uran mitassa: keskimäärin 26 minuuttia ottelua kohden.
Yksittäisissä otteluissa Heiskanen on pelannut puoli tuntia, jolloin hän on viihtynyt kaukalossa karkeasti sanottuna puolet koko ottelusta.
– Tykkään pelata paljon ja olla isossa roolissa. Se on hyvä juttu, Heiskanen summaa.
Pisteitä 26-vuotias Heiskanen on tehnyt 55 ottelussa yhteensä 46 (7+39), joten häneltä on odotettavissa myös tulosvastuuta. Heiskanen on NHL:n puolustajien pistepörssin 11:s, hänen pakkiparinsa Esa Lindell 55:s. Seuraava suomalaispuolustaja löytyy sijalta 157 (Niko Mikkola, 1+8).
Leijonien kannalta edellä mainittu tilastofakta on suorastaan kylmäävä ja korostaa Heiskasen roolia vastuunkantajana entisestään.
Valtava rooli Heiskasella on pisteidenteon sijaan kuitenkin erityisesti Suomen avauspelaamisessa ja kiekon ylöspäin tuomisessa.
– Kyllä, sitä koitan tuoda. Kiekollista peliä, avauspeliä. Koitetaan tehdä kaikki parhaimman mukaan. Kyllä sen tiedostaa, että on iso vastuu, Heiskanen sanoo.
Heiskanen on ollut Leijonien harjoituksissa odotetusti osa myös joukkueen ykkösylivoimaviisikkoa. HIFK-kasvatti määrää siniviivalla, kun hyökkääjänelikko Mikael Granlund–Mikko Rantanen–Roope Hintz–Sebastian Aho juonii ratkaisuja syvemmällä vastustajan alueella.
Ylivoiman siniviivapaikka on Heiskaselle tuttu myös seurajoukkue Dallasin puolelta.
Dallasin luotto Heiskaseen ja muihin suomalaisiin on ollut perusteltua: joukkue on NHL:n läntisessä konferenssissa kolmantena ja liiteli olympiatauolle kuuden ottelun voittoputkessa.
Heiskanen nakutti olympialaisia ennen viisi syöttöpistettä kolmeen viimeiseen otteluun.
– Hyvät fiilikset kaudesta, hyvin on kulkenut. Jengilläkin on mennyt hyvin. On kivaa kun kulkee sekä itsellä että joukkueella, Heiskanen tunnelmoi.
Leijonat aloittaa olympiaurakkansa tänään ottelussa Slovakiaa vastaan kello 17.40 alkaen. MTV Uutisten verkkosivuilla seurataan olympialaisten tapahtumia tiiviisti.