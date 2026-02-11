Liiketoiminta ja kehitys

Heiskanen ei vaikuta tuosta taakasta kuitenkaan liiemmin häiriintyvän.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue lähtee olympiaturnaukseen altavastaajana, jonka toivotaan pystyvän horjuttamaan ennakosuosikkeja Kanadaa, Yhdysvaltoja ja Ruotsia. Tempun onnistumiseen vaaditaan puolustuksen tilkitsemistä, maalivahtionnistumista ja huippusuoritusta kiekollisessa pelaamisessa.

Kun olympialaiset alkavat myös Leijonien osalta tänään Slovakiaa vastaan, yksi pelaaja nousee jäällä muita suurempaan kiekolliseen rooliin. Hän on joukkueen ykköspuolustaja Miro Heiskanen.

– Siihen on tottunut. Saan myös Dallasissa paljon pelata ja luultavasti täälläkin, Heiskanen kommentoi Milanon Santa Giualian areenassa.

– Olen aika rennoin mielin. Vaadin totta kai itseltäni paljon ja koitan pelata mahdollisimman hyvin, mutta en ota siitä turhia lisäpaineita.