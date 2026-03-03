Miksi hapankaalia tai vaikka jogurttia kannattaa syödä? Ravitsemusterapeutti kertoo.

MTV Uutisten Makuja-sivuilla kerrottiin aiemmin hapankaali-ilmiöstä, joka villitsee nyt suomalaisten keskuudessa. Somessa hehkutetaan nyt hapankaalia ja sen monipuolisia terveyshyötyjä.

Ravitsemusterapeutti Anette Palssa kertoi viikonloppuna Huomenta Suomessa suolistoystävällisistä ruoista, ja puheenaiheeksi nousivat myös erilaiset fermentoidut eli hapatetut tuotteet.

Miksi hapankaali ja esimerkiksi jogurtti sitten ovat hyödyllistä ravintoa?

– Niissä on maitohappobakteereita ja me tiedämme, että monet maitohappobakteerit suolistossa kasvattavat suoliston hyviä bakteereja.

"Tutkitusti hyödyllistä"

Palssan mukaan maitohappobakteereitakin on erilaisia. Osa tuhoutuu vatsalaukussa ja osa pysyy elävinä suoliston loppupäähän saakka. Hyödyllisimpia ovat siis ne maitohappobakteerit, jotka pysyvät elossa paksusuoleen asti.

– On tutkitusti hyödyllistä syödä hapatettuja, fermentoituja tuotteita. Ja itse asiassa olemme ruokahistoriassamme aika paljon sellaisia käyttäneet, koska se on myös hyvä tapa säilöä ruokaa.

Palssa nostaa esimerkeiksi hapankaalin lisäksi juureen tehdyn leivän, erilaiset pikkelöidyt ruoat ja ruotsalaisen hapansilakan, joka ei ehkä nykymaailmassa ole enää niin suosittua.

– Kuidut ja kasvikset ovat ikään kuin alusta, jossa nämä hyvät bakteerit pääsevät kasvamaan.

Pelkät hapatetut ruoat eivät kuitenkaan ravitsemusterapeutin mukaan ole oikotie onneen.