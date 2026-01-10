Painonhallinnan psykologiaan keskittyvässä Vaa'asta vapaa(Tammi 2026) -teoksessaan Tevanlinna listaa neljä yleisintä syytä voimakkaisiin mielitekoihin.
Kehon energiavajeen, joka johtuu niukasta tai epäsäännöllisestä syömisestä, väsymyksen ja kuormituksen, ruokasuhteeseen liittyvät jännitteet, kuten syömiseen liittyvät kiellot ja ehdottomuudet sekä vaikeuden tehdä tietoisia valintoja ravitsemuksen suhteen.
– Mielitekojen hyväksymisessä on kyse tilan tekemisestä mieliteoille sellaisina kuin ne ovat. Mielitekoihin voi oppia suhtautumaan välttämättömänä, mutta ohimenevänä osana ihmisenä oloa, Tevanlinna kertoo teoksessaan.
Tästä syystä hyväksyntä on kestävämpää kuin kiellot
Tevanlinna huomauttaa, että tukahdetut tai harhautetut mieliteot palaavat usein vahvempina takaisin.
Teoksessaan Tevanlinna nostaa esille, että viivytettyä mielitekoa voi olla vaikeampi tyydyttää ja herkkuja päätyykin syömään enemmän.
Niinpä kestävämpi ratkaisu herkkuhimon hoitoon voi olla se, että sallii itselleen pienen määrän himoitsemaansa herkkuja jo aiemmassa vaiheessa mieliteon herättyä.