Riikka Purra yllätti Linnassa – tältä kuulostaa Finlandia ministerin laulamana 0:43 Video: Linnan juhlissa nähtiin yllättävä lauluesitys. Julkaistu 48 minuuttia sitten Tino Vanhanen tino.vanhanen@mtv.fi Valtionvarainministeri intoutui laulamaan itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Hymyilevä Riikka Purra (ps.) esitteli laulutaitojaan Linnan juhlissa. MTV:n haastatteluun saapunutta valtionvarainministeriä pyydettiin nimeämään kappale, joka kuvastaa hänen mielestään suomalaisuutta. – Ylivoimaisesti eniten Finlandia-hymni, kuului Purran itsevarma vastaus. Tämän jälkeen ministeriltä pyydetiin pientä tyylinäytettä Jean Sibeliuksen säveltämästä mestariteoksesta. Purra ei empinyt, vaan ryhtyi saman tien tuumasta toimeen. Katso vaikuttava suoritus yllä olevalta videolta! Lue myös: Finlandia, veteraaniviesti, varoitus Venäjästä ja Loirin historiallinen esitys – katso erikoislähetyksen parhaat palat





