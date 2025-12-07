Valtionvarainministeri intoutui laulamaan itsenäisyyspäivän vastaanotolla.
Hymyilevä Riikka Purra (ps.) esitteli laulutaitojaan Linnan juhlissa.
MTV:n haastatteluun saapunutta valtionvarainministeriä pyydettiin nimeämään kappale, joka kuvastaa hänen mielestään suomalaisuutta.
– Ylivoimaisesti eniten Finlandia-hymni, kuului Purran itsevarma vastaus.
Tämän jälkeen ministeriltä pyydetiin pientä tyylinäytettä Jean Sibeliuksen säveltämästä mestariteoksesta.
Purra ei empinyt, vaan ryhtyi saman tien tuumasta toimeen.