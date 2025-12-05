Itsenäisyyspäivänä Huomenta Suomi on tavallista pidempi Kohti Linnan juhlia -erikoislähetys.
Lauantain Huomenta Suomi -ohjelma alkaa tuttuun tapaan kello 8.55 ja jatkuu poikkeuksellisesti aina kello 14.00 saakka.
Kello 9.00 nähdään suorana, kuinka uljas siniristilippu nousee salkoon Helsingin Tähtitorninmäellä. Puoli yhdeltätoista seurataan seppeleenlaskutilaisuutta Hietaniemen hautausmaalla. Juhlavaa tunnelmaa tuovat myös Rajaton-yhtyeen ja Jannan musiikkiesitykset.
Haastatteluissa kuullaan sotaveteraaneja ja lottia, jotka kertovat, millaisen hinnan Suomi on itsenäisyydestään maksanut. Ajankohtaista maailmantilannetta on pohtimassa kirjailija Sofi Oksanen. Vieraina nähdään lisäksi muun muassa elokuvaohjaaja Aku Louhimies ja muotisuunnittelija Teemu Muurimäki.