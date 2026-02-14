Uutisankkuri joutui improvisoimaan suorassa lähetyksessä, kun meteorologia ei näkynyt. Katso hetki yltä!

Huomenta Suomessa nähtiin lauantaiaamuna jännä hetki, kun meteorologi Pekka Pouta ei tajunnut saapua kertomaan säästä oikeaan aikaan.

Yllä olevalta videolta voi nähdä, miten uutisankkuri Jonna Hellgren lopettaa sähkeiden lukemisen ja tallustaa sitten sääpisteelle, joka ammottaa tyhjyyttään.

– Tässä kohtaa olisi katsaus sääkartoille, mutta Pekkaa ei näy, Hellgren naurahti.

Hellgren ehti kutsua mukaan myös juontajakollegansa ennen kuin Pouta saapui juoksujalkaa paikalle.

Pouta nähdään harvoin Huomenta Suomen viikonlopuissa, ja siitä syystä lähetyksen hieman erilainen ajojärjestys pisti kapuloita konkarimeteorologin rattaisiin.

– Hölmöilin. Nopeasti katsoin, että sähkeitä on vielä. Sitten tajusin, että täällähän on sää välissä, Pouta kertoi tilanteen jälkeen.

Katso videolta, miten tilanne eteni!