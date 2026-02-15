Heidi Willman esittelee aarteita menneisyydestään.

Ex-missi, juontaja ja kakkutaiteilija Heidi Willman avaa Huomenta Suomen katsojille kauniin kotinsa ovet. Lämminhenkisessä kodissa asuvat Heidin lisäksi tämän teini-ikäiset tyttäret, sekä hänen puolisonsa Jarkka Pikkarainen.

Vuonna 2001 Miss Suomeksi kruunattu Willman esittelee myös Miss Universum -matkansa aikaiset kilpailuvaatteet.

–Siis katso, miten hienot kengät. Ja nämä eivät ole mitkään minun ja Jarkan kotikengät, Willman vitsailee.

Yksi asuista nostaa erityisen muiston mieleen.

– Ne muut tytöt katsoivat minua, että mitä tuo Suomen tyttö tekee! Ihan jeesusteipillä laitoin tissit pystyyn, että ne pysyvät kasassa ja iltapuku päälle ja ei muuta, kun lavalle.