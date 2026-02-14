Martti Vainaa & Sallitut aineet -bändin jäsenet muistelivat erikoisimpia keikkakokemuksia Huomenta Suomessa. Katso tarina yltä.
Martti Vainaa & Sallitut aineet tekee virallisen paluun keikkalavoille ensi kesänä 12 vuoden tauon jälkeen.
Luvassa on bändin 25-vuotisjuhlakiertue ja sitä höystetään kevään aikana julkaistavalla uudella musiikilla.
Huomenta Suomessa vierailleet Mikko "Lazy Diamond" Kekäläinen ja Kimmo "Max Poster" Rantamäki sanovat, että yhteinen sävel löytyi heti pitkän tauon jälkeen heti.
– Yhdessä soittaminen on tuntunut paremmalta kuin koskaan, Rantamäki ja Kekäläinen kertovat.
Bändi on päässyt uransa aikana esiintymään mitä erikoisimpiin paikkoihin.
– Mistäs kaikista voi puhua? Kekäläinen pohti lähetyksessä.
– Kyllä me varmaan siitä voidaan jo puhua, että meillä oli mahtava tilaisuus, kun pääsimme soittamaan Kimi Räikkösen uudenvuoden bileisiin.