– Kyllä me varmaan siitä voidaan jo puhua, että meillä oli mahtava tilaisuus, kun pääsimme soittamaan Kimi Räikkösen uudenvuoden bileisiin.

– Yhdessä soittaminen on tuntunut paremmalta kuin koskaan, Rantamäki ja Kekäläinen kertovat.

Huomenta Suomessa vierailleet Mikko "Lazy Diamond" Kekäläinen ja Kimmo "Max Poster" Rantamäki sanovat, että yhteinen sävel löytyi heti pitkän tauon jälkeen heti.

– Yksityisjuhlat, missä ei sinä päivänä soinut mikään muu kuin meidän musiikki. Ensin bändi ja sitten levyltä kaikki loput biisit, Rantamäki jatkaa naurahtaen.