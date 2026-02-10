Yhdysvaltojen Nato-suurlähettilään Matthew Whittakerin mukaan taakansiirto Euroopalle Naton sisällä ei tarkoita sitä, että Yhdysvallat olisi jättämässä Euroopassa.
Kansainvälisten uutistoimistojen mukaan Yhdysvallat olisi siirtämässä Naton Norfolkin ja Napolin komentokeskusten komentoa eurooppalaisille Nato-maille.
Matthew Whittaker vastasi toimittajan kysymykseen siitä, onko komentokeskuksien muutos mahdollisesti ensimmäinen merkki siitä, että Yhdysvallat ei tarjoa Euroopalle enää turvakuita.
– Yhdysvallat ei ole menossa mihinkään, hän vakuutteli toimittajille tiistaina.
Hän kuitenkin sanoi, että Yhdysvallat haluaa siirtää vastuuta Euroopalle, sillä Yhdysvalloilla on "velvollisuuksia myös muualla maailmassa".