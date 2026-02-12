Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo, että Natossa on hyväksytty Suomen esitys johtamisjärjestelmäyksikön sijoittamisesta Suomeen.
Johtamisjärjestelmäyksikön tehtävänä on tuottaa tietoliikenne- ja tietojärjestelmäpalvelut Naton joukkojen ja johtoportaiden johtamisen tueksi Suomessa sekä tarvittaessa koko liittokunnan laajuisesti.
Yksikössä tulee työskentelemään noin 60 ihmistä. Tehtävät täytetään suomalaisella henkilöstöllä.
Asiasta tiedotettiin puolustusministerikokouksen jälkeen Brysselissä.