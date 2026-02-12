Puolustusvoimat saa uuden viestintäjohtajan.
Puolustusvoimien uudeksi viestintäjohtajaksi on nimitetty eversti Aki-Mauri Huhtinen, kertoo Puolustusvoimat STT:lle. Hän aloittaa tehtävässä maaliskuun alussa.
Huhtinen työskentelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hänet tunnetaan muun muassa informaatiosodankäynnin ja strategisen viestinnän asiantuntijana.
Upseerikoulutuksen lisäksi hän on valmistunut filosofian tohtoriksi pääaineenaan filosofia.
Huhtinen seuraa Puolustusvoimien viestintäjohtajana kommodori Kaarle Wikströmiä.