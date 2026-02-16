"Rovaniemi on yhteisvaikutuksiltaan ja tukeutumisedellytyksiltään paras paikka", puolustusministeri Häkkänen sanoo.
Naton eteentyönnetyn maavoimajoukon esikuntaosasto sijoitetaan Rovaniemelle. Asiasta kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).
Naton eteentyönnettyjen maavoimajoukkojen (FLF, Forward Land Forces) toimintaan Suomessa osallistuvat Pohjoismaat, Iso-Britannia, Italia ja Ranska.
– Rovaniemi on yhteisvaikutuksiltaan ja tukeutumisedellytyksiltään paras paikka pysyvän FLF-esikunnan sijoituspaikaksi Suomessa, Häkkänen sanoo tiedotteessa.
Esikunnan henkilövahvuus tulee olemaan rauhan ajan vahvuudeltaan samaa luokkaa kuin Mikkelin Nato-esikunta.
– Se on yksi osa Naton pelotteen ja puolustuksen vahvistamista liittokunnan pohjoisella ja arktisella alueella, Häkkänen kertoo.
– Turvallisuustilanteen muuttuessa joukkoa voidaan kasvattaa aina prikaatin vahvuiseksi, hän jatkaa.