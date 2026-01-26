Suomalaislumilautailija suuntaa Iisalmeen saunan lämmitykseen ennen olympialaisiin lähtemistä.

Rene Rinnekangas pärjäsi erinomaisesti Yhdysvaltojen Aspenissa järjestetyissä X Games -kutsukilpailuissa, kun hän voitti lumilautailun knuckle huck -kilpailun ja sijoittui neljänneksi slopestylessä.

Suomen lumilautaliiton tiedotteen mukaan knuckle huckissa kilpailtiin kumputempuissa. Rinnekankaalle mitali oli viides X Games -kilpailuissa. Hän on saavuttanut aiemmin kultaa Real Snow -videokilpailussa, pronssia big airissa ja hopeaa sekä pronssia slopestylessä.

Kilpailut käytiin lumipyryssä maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

– Oli aika nättiä olla knuckle huckissa muutaman vuoden jälkeen, ja alkuun oli aika hurja keli. Ei oikein saanut vauhtia, ja piti olla neljä rania, mutta oli kolme sitten loppujen lopuksi. Oikein tyytyväinen silti, että sain pari oikein hyvää temppua tehtyä, Rinnekangas kertoi tiedotteessa.

– Hyvä meininki kisassa. Kiva, että tuommoisia järjestetään. On hienoa, miten paljon jengiä knuckle huckia on katsomassa paikan päällä, ja kiva olla sen puolesta mukana. Meni hyvin, toivottavasti ihan ansaitusti. Aina sitä miettii, että saiko vähän liikaa pojoja, mutta hyvä fiilis, ja tästä on hyvä lähteä huomenna kotiin saunan lämmitykseen, hän jatkoi.

Rinnekangas kertoi saunan lämmityksen lisäksi lepäävänsä Iisalmessa ennen olympialaisia. X Games -menestyksen jälkeen "fiilis on kaikkiaan hyvä" ennen olympialaisia.

– Tämä oli hemmetin hyvää treeniä, kun pääsi laskemaan monta päivää putkeen. Oli kova meininki.

Rinnekangas osallistuu Milano-Cortinassa slopestyleen ja big airiin. Suomalaislumilautailijoista mukana on myös Eveliina Taka.