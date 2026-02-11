Lumilautailijakonkari Cam Bolton loukkaantui vakavasti harjoituksissa maanantaina, minkä seurauksena hänen olympiakisansa ovat ohi.

Boltonin, 35, uran neljännet olympialaiset päättyivät dramaattisesti ennen aikojaan, kun australialainen kaatui harjoituksissa maanantaina. Tiistaina hän valitteli lisääntynyttä niskakipua, minkä seurauksena hänet kuvattiin. Ne paljastivat kaksi murtumaa niskassa.

Tämän jälkeen Bolton lennätettiin helikopterilla milanolaiseen sairaalaan. Aussilaskija voi joukkueenjohtaja Alisa Camplinin mukaan hyvin ja on positiivisin mielin vakavasta loukkaantumisesta huolimatta.

Bolton saavutti MM-hopeaa lumilautakrossin sekajoukkuekilpailussa viime vuonna.

Boltonin paikan olympialaisten miesten lumilautakrossissa ottaa australialaisdebytantti James Johnstone.

Lähde: Guardian