Kokenut huoltopäällikkö Pekka Kemppi löysi yhdistetyn joukkuesprintin aikana Milano-Cortinan olympialaisissa nähdylle lumisateelle vertailukohdan vuoden 1998 Naganon olympialaisista. Tuolloinkin juhlittiin suomalaismitalia.

Sankka lumisade teki olympiahopealle yltäneiden Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen parikilpailusta raskaan, mutta helpolla ei päässyt Suomen huoltokaan.

– On tämä yksi hurjimmista keleistä, Kemppi myönsi torstain kilpailun jälkeen lumipyryn jo hellitettyä.

Pitkän uran huoltohommissa tehnyt Kemppi haki vertailukohtaa torstain säälle 28 vuoden takaa olympialaisten 30 kilometrin hiihtokisasta.

– Olin silloin Kanadan olympiajoukkueen huollossa.

Mika Myllylä juhli tuolloin uransa ainoaksi jäänyttä olympiavoittoa yli puolentoista minuutin erolla Norjan Erling Jevneen. Kempin mukaan keli ei tuolloinkaan ollut yhtä hurja kuin tänään.

– Melkein voisi sanoa, että tänään on tullut päivän aikana vielä enemmän lunta kuin silloin.

Kemppi oli luonnollisesti mielissään Herolan ja Hirvosen suorituksista Milano-Cortinan olympialaisissa. Parikisan hopean lisäksi kumpikin nappasi pronssimitalin henkilökohtaisilla matkoilla.

– En olisi ennen kisoja ikipäivänä kuvitellut, että mitali tulee jokaiselta matkalta. Haaveilimme, että olisi kiva, jos yhdenkin mitalin saisimme, Kemppi riemuitsi.

Suun veti hymyyn myös se, että yhdistetyn suomalaismiesten suksi toimi Teseron olympialaduilla mainiosti.

– Kyllä se palkitsee, kun pystyy jätkiä auttamaan unelmiensa eteen. Ihan uskomattomalta tuntuu. Meillä on yhdistetyssä vähän kuin oma perhe, sanoi Kemppi, joka on urallaan työskennellyt myös maasto- ja ampumahiihdon huoltojoukoissa.

Hirvosen ja Herolan sukset toimivat myös torstaina.

– Tämä oli ensimmäinen näin rankka lumisade täällä. Jo eilen (keskiviikkona) mietimme erilaisia skenaarioita, miten alamme tätä päivää juoksuttaa. Aika lailla sen suunnitelman mukaan menimme.

– Välillä meinasi testipaikalla olla vähän arpapeliä sen suhteen, mitä suksia otamme jatkotesteihin. Kun pojat tulivat testaamaan suksia, sieltä ilmeisesti löytyivät oikeat kapulat alle.

Norja voitti torstain parikilpailun 0,5 sekunnin erolla Suomeen. Kolmas oli Itävalta.