Suomen Rene Rinnekangas epäonnistui lumilautailun big airin karsinnassa ja jäi olympiafinaalin ulkopuolelle.
Rinnekankaan ensimmäinen hyppy jäi takapainoiseksi. Toisessa hän epäonnistui niin ikään alastulossa. Jo tässä vaiheessa näytti, ettei suomalaisella ole asiaa loppukilpailuun, sillä jokaisen kilpailijan kolmesta hypystä huomioidaan kaksi parasta suoritusta.
Rinnekangas yritti kolmannella kerralla pakon edessä eri temppua, mutta se ei onnistunut vaaditulla, käytännössä täydellisellä tavalla. Hän keräsi vaatimattomat yhteispisteet 110,25.
Rinnekangas jäi kolmannen hyppynsä jälkeen sijalle 22 ja finaalin ulkopuolelle.
Karsinnassa oli mukana 30 urheilijaa, joista 12 parasta eteni finaaliin.
Rinnekankaan karsintaepäonnistuminen on melkoinen pettymys, sillä hän on ennakkoon yksi Milanon suomalaisista mitalitoivoista. Rinnekangas kisaa vielä slopestylessa.