Suomen Petteri Peitso sijoittui viidenneksi parayleisurheilun maailmanmestaruuskilpailujen F11-luokan kiekonheitossa. Peitso linkosi pisimmän heittonsa 37,62 viimeisellä kierroksella ja kohensi asemiaan Intian New Delhissä käydyssä kilpailussa.

Iranin Hassan Bajoulvand voitti tuloksella 41,70. Brasilian Alessandro Rodrigo da Silva (40,14) oli toinen ja Espanjan Alvaro del Amo Cano (39,28) kolmas.

– Vähän jäi hampaankoloon. Olisi ollut mitali otettavissa, Peitso kertoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

Ennen viimeistä, kuudetta kierrosta hänen pisin heittonsa 36,17 oli ensimmäiseltä kierrokselta. Kolmannella ja neljännellä kierroksella hän ei saanut tulosta, vaan kiekko mäjähti häkkiin.

– Kolmas heitto oli selvästi paras. Tehoja oli enemmän kuin viimeisessä. Vähän turhan myöhään löytyi, ei ehtinyt enää korjaamaan, Peitso sanoi.

Suomen Esa-Pekka Mattila eteni ratakelauksen T54-luokan 100 metrin finaaliin. Mattilan lähtö epäonnistui, mutta hän kellotti silti alkuerissä kauden parhaan aikansa 14,26 ja oli eränsä kolmas.

Finaali kelataan kello 15.31 Suomen aikaa.

– Starttia pitää hieman terävöittää finaaliin. Muilta osin homma näyttää hyvältä, Mattila tuumi.