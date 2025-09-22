Tokion MM-yleisurheilun kiekkokisan jälkipyykki käy kuumana. Rankkasateen sotkeman kilpailun voittoon heitti viimeisellään Ruotsin Daniel Ståhl.

Ståhl hallitsi vaikeat olosuhteet suvereenisti ja heitti viimeisellään kauden parhaansa 70.47. Liettuan Mykolas Alekna heitti hopeaa ja Samoan Alex Rose pronssia.

Osa heittäjistä oli suurissa vaikeuksissa sateen kastelemassa heittoringissä, jota kisajärjestäjät pyrkivät kuivaamaan parhaansa mukaan siinä kuitenkaan kummemmin onnistumatta.

Kisan suurin pettymys oli Slovenian Kristjan Ceh. Kauden tilastokolmonen, yli 72 metriä kesällä heittänyt Ceh jäi reiluun 63 metriin ja kahdeksanneksi.

Cehin vaimo, virolainen kiekonheittäjä Anna Maria Ceh purki heittäjäperheen tuntoja Instagramissa.

– Kristjan oli elämänsä parhaassa kunnossa. Valmisteluleiri oli parempi kuin osasimme unelmoida, Ceh kirjoitti.

– Fakta on, että on mahdotonta heittää, jos kengissä ei ole pitoa. Ainoat kengät, joissa oli pitoa kuuluivat kärkikolmikon heittäjille.

Ceh korosti julkaisussaan, että olosuhteeet olivat samat kaikille. Hänen mukaansa kaikilla ei ollut käytössään samoja, muovipohjaisia kenkiä.

– Kokeilimme kolmia eri kenkäversioita, eikä yksikään niistä toiminut, Ceh kirjoitti ja valitteli kaikkien kenkien olleen kumipohjaisia.

– En voi syyttää Kristjania siitä, että hän heitti kuin varjo itsestään, koska hän yksinkertaisesti pelkäsi liikaa kaatuvansa. Jokainen, joka väittää muuta voi mennä juoksemaan mustalle jäälle pitämättömillä kengillä ja palata asiaan.

Pettymyksestä huolimatta Anna Maria Ceh antoi kunniaa kisassa onnistuneelle mitalikolmikolle.

– Daniel – olet kiekonheiton kuningas. Epätodellinen suoritus.

Sääntömuutosta vaaditaan

Kisan jälkeen osa heittäjistä kritisoi kovasti päätöstä heittää märässä ringissä.

Liettuan Andrius Gudzius kaatui lämmittelyheitossaan ja satutti itseään. Kisan jälkeen Gudzius ei säästellyt sanojaan tilanteesta.

– Se ei ollut reilu kilpailu sään takia, Gudzius sanoi Aftonbladetin mukaan käsiään levitellen.

– Tämä on surullista. Olen vihainen, koska kaaduin ja satutin jalkani. Tämä rinki on täydellinen, kun se on kuiva, mutta kun se kastuu, kuten tänään... Minun oli mahdotonta pysyä siinä. Ehkä minulla ei ollut oikeita kenkiä siihen.

Itävallan Lukas Weisshaidinger jäi sadessäässä reiluun 62 metriin ja yhdeksänneksi. Kauden parhaallaan yli 67 metriä heittänyt itävaltalainen vaati muutosta kiekonheiton sääntöihin.

– Toivottavasti sadekelin kengät tulevat pakollisiksi tulevaisuudessa. Vähän kuin renkaat, joita käytetään formula 1:ssä. Vielä parempi olisi sääntö, jonka mukaan heittorinki ei saisi olla liian liukas. Tämä oli erittäin liukas sateessa, Weisshaidinger sanoi.

– Jotkut heittäjistä kilpailivat sukkasillaan. Se on kuin pelaisi jalkapalloa tohveleissa.

Sukkasillaan kilpailussa heitti saksalainen Mika Sosna, joka yhtyi Weisshaidingerin näkemykseen.

Ståhl tuntui olevan märässä ringissä kuin kotonaan. Ruotsalainen linkosi jo ensimmäisellään kiekkonsa lähelle 70 metrin rajaa, mutta astui heittonsa niukasti yli. Ståhl kiitteli kisan jälkeen kenkiensä toimineen finaalin olosuhteissa täydellisesti.

Weisshaidinger vaati toimia tilanteen parantamiseksi.

– Minusta Kansainvälisen yleisurheiluliiton pitäisi luoda standardit, että tämä olisi reilua kaikille, koska tämä oli liian vaarallista. Tietysti joskus sataa, mutta kaikilla pitäisi olla realistinen mahdollisuus heittää loukkaantumatta.