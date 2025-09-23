Sunnuntaina päättyneissä yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa nähtiin ennätyksellinen määrä maita mitalitaulukossa.
Kaikkiaan 53 maata saavutti Tokiossa vähintään yhden mitalin. Tämä rikkoo Osakan vuoden 2007 ja Budapestin vuoden 2023 MM-kisojen aiemman ennätyksen 46.
Tokion kisoissa historiansa ensimmäiset yleisurheilun MM-mitalit saavuttivat Samoa, Saint Lucia ja Uruguay.
Suomi jäi neljättä kertaa viisissä viimeisimmissä MM-kisoissa ilman mitalia. Pohjoismaista vain Ruotsi sai juhlia mitaleita, kun sinikeltaiset toivat kotiin kaksi kultaa ja yhden pronssin. Aiempien MM-kisojen menestyjä Norja jäi Suomen tavoin ilman mitalia.
Tokion MM-kisojen menestyneimmät maat olivat peräti 16 kultaa saanut Yhdysvallat, seitsemän kultamitalin Kenia ja kolme kirkkainta mitalia napannut Kanada.