Botswanan valtio on julistanut kansallisen vapaapäivän MM-yleisurheilumenestyksen innoittamana.
Maan miesten viestijoukkue vei kultaa 4x400 metrin viestissä sunnuntaina. Botswanasta tuli lajin historian ensimmäinen afrikkalaisvaltio, joka onnistui voitossa.
Botswanan presidentti Duma Gideon Doko ilmoitti, että 29. syyskuuta vietetään kansallista vapaapäivää maan yleisurheilumenestyksen kunniaksi. Seuraava päivä on maan itsenäisyyspäivä.
Viestikullan ankkurina toiminut Collen Kebinatshipi voitti myös 400 metrin sileän MM-kullan.
– Aion kertoa kaikille, että Botswanan luonnon timantit eivät ole vain maaperässä. Ne ovat maailmanmestaruuden voittaneet urheilijamme, presidentti Boko tunnelmoi.
Noin 2,3 miljoonan asukkaan Botswana otti kahden kullan lisäksi yhden MM-pronssin. Se sijoittui mitalitaulukossa sijalle viisi.