Jalkapallon Mestarien liigan pudotuspelien ensimmäisen kierroksen otteluparit arvottiin perjantaina iltapäivällä Uefan pääkonttorilla Nyonissa. Suorasta neljännesvälieräpaikasta Benfica-tappiolla ulos pullahtanut Real Madrid saa välikierroksella vastaansa jälleen saman portugalilaisryhmän.
Huuhkajien tähtivahdin Lukas Hradeckyn edustama AS Monaco yrittää horjuttaa kilpailun hallitsevaa voittajaa PSG:tä.
Sensaatiomaisesti jatkopeleihin edennyt norjalaisryhmä Bodö/Glimt kohtaa puolestaan italialaisjätti Internazionalen.
Otteluparit pelataan helmikuun kahdella viimeisellä viikolla.
Ensimmäisen kierroksen otteluparit:
AS Monaco-PSG
Galatasaray-Juventus
Benfica-Real Madrid
Borussia Dortmund-Atalanta
Qarabag-Newcastle United
Club Brügge-Atletico Madrid
Bodö/Glimt-Inter
Olympiakos-Leverkusen