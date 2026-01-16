MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi hämmästeli Lukko-päävalmentaja Tomi Lämsän vetoa Kärppien 3–0-maalin jälkeen.

Kärpät murjoi Lukkoa nopeasti MTV3:lla näkyvässä SM-liigan Hockey Night -ottelussa. Oululaisisännät johtivat ottelua reilun kahdeksan minuutin pelin jälkeen jo 3–0.

Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä otti siinä kohtaa aikalisän ja vaihtoi myös maalivahdin Antti Raannasta Daniel Saloseen.

– Minkä takia he ottivat molemmat, maalivahdin vaihdon ja aikalisän? Eihän siinä tarvitse molempia käyttää, Karri Kivi hämmästeli.

Tv-kuvista näkyi, että Lämsä antoi suojateilleen kipakan oloisesti palautetta.

Näet aikalisäepisodin ylälaidan videolta.

Kolmesti ohitettu Raanta ehti torjua Lukon maalilla vain neljä laukausta.

Ottelu oli kirjoitushetkellä avauserässä Kärpille 3–1. Kärppien maalit ovat viimeistelleet Roni Hirvonen, Ville Heikkala ja Julius Hermonen. tuikkasi Lukon kavennuksen.