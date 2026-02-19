Tshekin ja Kanadan välisessä olympiapuolivälierässä nähtiin jättimäinen tuomarivirhe.

Kanada löi Tshekin keskiviikkona niukasti jatkoajalla maalein 4–3. Tshekki johti ottelua jo 3–2, mutta Kanada puristi väkisin rinnalle ja lopulta ohi.

Ottelun jälkeen Tshekin 3–2-maali on noussut kuitenkin pinnalle. Maalia edelsi nimittäin jättimäinen tuomarivirhe. Tshekillä oli pitkään kaukalossa kuusi pelaajaa jo ennen maaliin johtanutta hyökkäystä ja vielä maaliin jälkeenkin.

Maalituuletuskuvissakin Tshekin maalia juhlii kuusi kenttäpelaajaa. Ja yhden hidastuskuvan perusteella Tshekillä oli hitaan vaihdon takia hyökkäyshetkellä parhaimmillaan kahdeksan pelaajaa kaukalossa. Tosin vaihtoon suunnannut kaksikko ja kentälle hypännyt kaksikko eivät pystyneet vaikuttamaan peliin millään lailla.

Tuomarit eivät kuitenkaan missään vaiheessa huomanneet Tshekin vaihtovirhettä, joten maali hyväksyttiin.

Osuma ja tuomarivirhe eivät ratkaisseet lopulta ottelua, sillä Kanada voitti pelin jatkoajalla 4–3.