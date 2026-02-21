Leijonien valmennuksen olisi pitänyt haastaa Kanadan 2–2-tasoitus maalivahti Juuse Saroksen kokeman häirinnän vuoksi, väittävät asiantuntijat.

Leijonien ja Kanadan välisen ottelun loppuhetkillä jännitettiin, menisikö Suomen valmennuksen tekemä haasto Kanadan mahdollisesta paitsiosta läpi. Haaston onnistuessa Kanadan voittomaali, puoli minuuttia ennen loppua, olisi pyyhkiytynyt pois.

Tilanne oli tiukka, eikä videotarkistuksessa pystytty toteamaan tilanteen olleen ainakaan varmuudella paitsio, vaan se enemmänkin vahvisti tuomariston jäällä tekemää päätöstä siitä, että se ei ollut paitsio ja maali oli hyväksyttävä.

Ottelun jälkipuinnissa on sen sijaan nostettu esiin sitä, että myös Kanadan 2–2-tasoituksessa olisi ollut Suomen valmennusjohdolla haaston paikka. Brad Marchand tuli Juuse Saroksen maalivahdinalueelle ja kaatui Erik Haulan avittamana Saroksen päälle vain hetkeä ennen Kanadan tasoitusmaalia.

– No, niin, hän selvästikin makasi päälläni, ja siksi en päässyt ylös. Mutta se on mitä se on, Saros summasi Sportsnetin mukaan ottelun jälkeen.

Myös Joel Armia näpäytti pohjoisamerikkalaiselle medialle puhuessaan tilanteesta.

– Viidellä viittä vastaan he tekivät yhden maalin, joka oli maalivahdin häirintää, Armia niputti.

Entisen NHL-maalivahdin Martin Bironin mukaan Suomen olisi pitänyt haastaa Shea Theodoren laukoma maali maalivahdin häirinnän perusteella.

– Jälkiviisastelu on aina helppoa, mutta minä olisin haastanut Theodoren maalin, jos olisin ollut Suomi. IIHF:n säännöt ovat tiukemmat ja kyllä, Marchandia työnnettiin Sarosta päin, mutta numero 63 meni maalivahdinalueelle ensin itse. Suomen ainoa mahdollisuus voittaa tämä ottelu olisi ollut pitää 2–1-johto, Biron tviittasi.

Myös Sportsnetin kanadalainen jääkiekkotoimittaja Elliotte Friedman piti 2–2-maalia kyseenalaisena ja näki, että se olisi voitu haastolla hylätä.

– Heidän olisi pitänyt haastaa toinen maali. Minusta he tekivät virheen, kun he eivät haastaneet sitä, Friedman totesi.

Bironin tavoin Friedman huomautti Kansainvälisen jääkiekkoliiton säännöistä ja sääntötulkinnoista, jotka suojelevat maalivahtia ja maalivahdinaluetta enemmän kuin NHL:n linjaukset.

Myös Friedman korosti, että Marchand oli mennyt itse maalivahdinalueelle ennen kohauttanutta kontaktia.

– Näissä kisoissa on oltu todella tarkkoja maalivahtien häirinnästä, Friedman totesi.

Ottelun jälkeen niin Antti Pennanen kuin valmentajakollega Jon Cooper pitivät Kanadan 2–2-tasoitusta sääntöjenmukaisena.

Perustellusti Saroksen voi katsoa ehtineen päästä Marchandin törmäilyn jälkeen jo normaaliin torjunta-asentoon, kun Theodoren laukaus upposi hänen varusteidensa kautta maaliin.

Suomi kohtaa Slovakian pronssiottelussa lauantaina kello 21.40.