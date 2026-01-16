Nyrkit heiluivat rajun taklauksen jälkeen HPK:n ja TPS:n välisen jääkiekon SM-liigaottelun avauserässä.
TPS:n Sisu-Petteri Lehtonen kuohautti tunteita taklaamalla voimakkaasti laidan lähellä Anrei Hakulista, joka pelaa ensimmäistä otteluaan HPK:ssa päästyään sairastuvalta tositoimiin.
HPK:n Jesse Kiiskinen riensi välittömästi puolustamaan joukkuekaveriaan. Hän hyökkäsi Lehtosen kimppuun, joka tööttäsi vastapalloon miehen jäähän.
Sitten kaksikko alkoi mätkiä toisiaan nyrkein. Hippa jatkui Hämeenlinnassa tovin ajan.
Kiiskinen selvisi viiden minuutin rangaistuksella. Lehtonen heitettiin ulos.