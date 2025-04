Raaseporin saaritaposta epäillyt pakenivat ulkomaille – poliisi sai nyt kolmikon kiinni

Tapausta tutkii keskusrikospoliisin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteinen tutkintaryhmä.

Poliisi kertoo jälleen edistyneensä Raaseporissa helmikuun alussa tapahtuneen henkirikoksen tutkinnassa.

MTV:n tietojen mukaan uhri löytyi kuolleena Raaseporissa pienessä saaressa sijaitsevasta vuokramökistä lauantaina 1. helmikuuta. MTV:n tietojen mukaan henkirikos paljastui, kun mökkiä oltiin menossa siivoamaan.

Keskusrikospoliisi on tutkinut helmikuun lopussa tapahtunutta henkirikosta yhdessä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on aiemmin vanginnut kolme miestä poissaolevana todennäköisin syin taposta. He ovat syntyneet vuosina 1978, 1980 ja 1982.

Poliisi kertoo nyt, että kolme epäiltyä on otettu kiinni torstaina 3.4. eri puolilta Puolaa. Epäillyt ovat Puolan ja Ukrainan kansalaisia. Epäillyt saatiin kiinni eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella.

– Epäiltyjen sijainti selvisi tiiviin kansainvälisen poliisiyhteistyön seurauksena. Puolan poliisin kanssa tehty yhteistyö on sujunut erinomaisesti, kertoo tutkinnanjohtaja rikosylikomisario Jan Aarnisalo Keskusrikospoliisista.

Aarnisalo sanoo MTV, että miesten saaminen Suomeen kestää oman aikansa.

– Siinä on tietyt määräajat. Se riippuu vähän myös siitä, että haluavatko kiinniotetut viivästyttää luovuttamista. Takaraja on 60 vuorokautta, mutta voi se mennä nopeammin.

Miesten luovuttamista odotellessa KRP jatkaa tutkintaa yhteistyössä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa. Aarnisalon mukaan esimerkiksi Keskusrikospoliisin rikoslaboratoriolla on vielä runsaasti työnsarkaa tapauksen tiimoilta.