Yhä useammalle on tarjolla maksuton punkkirokote.

Puutiaisaivotulehdustapaukset lisääntyvät jatkuvasti Suomessa. Lokakuun 2024 alun ja syyskuun lopun 2025 välisenä aikana raportoitiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekisteriin lähes 230 uutta tapausta. Vielä 2000-luvun alkuvuosina tartunta todettiin vuosittain muutamilla kymmenillä ihmisillä.

THL kertoo, että taudin rokotusohjelma laajenee kahdeksalle uudelle alueelle. Niitä on esimerkiksi Hangossa, Helsingissä, Kirkkonummella, Kuopiossa ja Oulussa. Punkkikausi alkaa Suomessa keväällä ja jatkuu pitkälle syksyyn.

Kansallisen rokotusohjelman perussarjan punkkirokotukset ovat maksuttomia, ja ne ovat tarjolla kaikille yli kolmevuotiaille kyseisellä alueella vakituisesti asuville sekä pitkäaikaisesti oleskeleville, kuten loma-asukkaille. Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksin estettäviä tauteja vastaan. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia, ja ne rahoitetaan valtion budjetista.

– Rokote on sitä tarpeellisempi, mitä enemmän oleskelee ja liikkuu luonnossa sulan maan aikana, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg tiedotteessa.

Rokote suojaa ainoastaan puutiaisaivotulehdukselta, ei siis bakteerin aiheuttamalta borrelioosilta eli Lymen taudilta.

Omakustanteista punkkirokotusta suositellaan osaan maata paljon luonnossa liikkuville. Omakustanteisiin rokotuksiinkin on listattu uusia riskialueita muun muassa Helsinkiin, Kuopioon sekä Raaheen. Perusrokotesarjaan kuuluu kolme annosta, ja omakustanteisesti yksi rokotuskerta maksaa tyypillisesti 55–70 euron paikkeilla. Käyntiin saatetaan lisätä toimisto- tai muita kuluja.

Puutiaisaivotulehduksen kansallinen rokotusohjelma laajenee uusille alueille: – Hanko Lappohja postinumeroalue 10820 – Helsinki Länsi-Herttoniemi postinumeroalue 00800 – Kirkkonummi Jorvas postinumeroalue 02420 – Kirkkonummi Myllykylä, Sepänkylä ja Överby postinumeroalueella 02400 – Kemiönsaari Dragsfjärd postinumeroalue 25870 – Hiittinen postinumeroalue 25940 – Kasnäs postinumeroalue 25930 – Rosala-Kasnäs-Hiittinen postinumeroalue 25950 – Kuopion Saarijärvi postinumeroalue 70460 – Oulun Kaakkuri postinumeroalue 90410 – Pyhäranta koko kunta – Raaseporin saaristo Tammisaaren keskuksen postinumeroalue 10600

Nopeasti tarttuva

Puutiaisaivotulehdus, puutiaisaivokuume on punkkien pureman välityksellä tarttuva virustauti. Flaviviruksiin kuuluva TBE-virus voi aiheuttaa pahimmillaan aivotulehduksen, jota esiintyy Pohjoismaista ja Baltiasta sekä Keski-Euroopasta Siperian läpi Japaniin ulottuvalla vyöhykkeellä. Keskimäärin noin 1–2 prosenttia Suomen riskialueiden punkeista kantaa tätä virusta.

TBE-virus voi tarttua hetimiten punkin syljestä, kun punkki on kiinnittynyt ihoon. Punkkien varhaisetkin kehitysvaiheet voivat levittää virusta, vaikka niiden puremaa ei yleensä edes havaita. Siksi niin kutsuttu punkkisyyni esimerkiksi kerran vuorokaudessa ei ehkäise tehokkaasti puutiaisaivotulehdusta.

Taudin ensivaiheen oireita ovat kuumeilu, lihassäryt ja epämääräinen huono olo. Muutamien päivien päästä oireet loppuvat.

Osalle tartunnan saaneista kehittyy kuitenkin jonkin ajan kuluttua taudin toinen vaihe, jonka oireita ovat kuume, päänsärky, niskajäykkyys, valonarkuus ja pahoinvointi. Merkittävälle osalle varsinaiseen aivokuumeeseen sairastuneista jää pitkäkestoisia keskushermosto-oireita, kuten muisti- ja keskittymisvaikeuksia, kuulovaurioita, raajojen halvauksia ja lihasheikkoutta. Vakava tautimuoto vaatii usein sairaalahoitoa, ja siitä toipuminen on hidasta.

Sairastuneelle jää elinikäinen suoja uutta tautia vastaan.

Lemmikit voivat tuoda turkissaan punkkeja sisätiloihin. Jos eläimen kanssa esimerkiksi nukutaan samassa sängyssä, punkit voivat siirtyä ihmiseen. Baltian maissa ja Keski-Euroopassa tartuntoja on saatu myös lehmien, vuohien ja lampaiden pastöroimattomasta maidosta tai maitotuotteista.