Nainen työskenteli ortodoksisessa seurakunnassa.
Helsingin ortodoksinen seurakunta kertoo tiedotteessaan, että seurakunnan ja kirkon keskushallinnon tehtävissä työskennellyt nainen on kuollut puutiaisaivokuumeen aiheuttamaan tulehdukseen.
Nainen kuoli 8. syyskuuta.
Tiedotteen mukaan nainen toimi Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatuksessa 30 vuoden ajan.
Tapauksen vuoksi ortodoksinen kirkko piti suruliputuksen tiistaina 9. syyskuuta.
Viime vuonna Suomessa todettiin 198 puutiaisaivotulehdus- eli TBE-tapausta. Luku on suurempi aiempiin vuosiin verrattuna.
Tautiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Ainoastaan oireita voidaan helpottaa ja hoitaa. Kuolemantapaukset ovat silti äärimmäisen harvinaisia. Noin yhdellä sadasta puutiaisaivokuumeviruksen aiheuttaman tulehduksen saaneista on riski kuolla tautiin.