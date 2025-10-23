Borrelioositapauksia on Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan ollut tänä vuonna ennätyksellisen paljon. THL:stä kerrotaan, että vaikeidenkin tapausten määrä on lisääntymässä.
Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan borrelioosiin sairastuneiden määrä on kasvanut 2020-luvulla, ja erityisesti tänä vuonna borrelioositapausten määrä on ollut merkittävästi aiempia vuosia suurempi.
Tammi-elokuussa borrelioosiin sairastuneiden määrä kasvoi jopa 34 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.
– Vaikka borrelioosi on vielä melko harvinainen korvattava sairaus, siitä maksettujen korvausten määrä on ollut nousussa, ja tänä vuonna nousu on ollut erityisen suuri, Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava Atte Erkamo kertoo tiedotteessa.
Korvauksia on maksettu tammi-elokuussa 51 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
Kasvu johtuu Erkamon mukaan pääasiassa tutkimukseen ja hoitoon liittyvien korvausten kasvusta.
THL: Tasaista kasvua
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kerrotaan MTV Uutisille, että laboratorioiden THL:n tartuntatautirekisteriin ilmoittamien borreliatapauksien määrä on kasvanut jo 30 vuoden aikana.