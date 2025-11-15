47-vuotias yhdysvaltalaismies on menehtynyt punkin pureman aiheuttamaan liha-allergiaan.

NBC News uutisoi, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun punkin aiheuttama alfa-gal-oireyhtymä on johtanut ihmisen kuolemaan.

Tutkijat ovat julkaisseet tutkimuksensa Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice -julkaisussa.

Miehen äkillinen kuolema oli alkuun mysteeri, sillä tutkimuksissa hänessä ei ollut havaittu mitään hengenvaarallisia terveysongelmia.

Mies oli alkanut voimaan pahoin neljä tuntia sen jälkeen, kun hän oli syönyt hampurilaisen. Hän menetti tajuntansa ja oksensi.

Lopulta hän menehtyi. Ruumiinavauksessa kuolinsyy määriteltiin selvittämättömäksi.

Kaksi viikkoa aiemmin mies oli ollut retkeilemässä perheensä kanssa. Hän oli tullut erittäin sairaaksi syötyään pihviä päivälliseksi. Mies oli tuolloin kertonut pojalleen, että hän luuli kuolevansa.

Vasta myöhemmin miehen kuoleman jälkeen heräsikin kysymys, oliko kuolema liittynyt jotenkin punaisen lihan syömiseen.