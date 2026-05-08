Kiina on Venäjälle "väistämättömyys", asiantuntija sanoo.
Presidentti Vladimir Putinilla on ongelma ja heikkous, joka tiivistyy kahteen lukuun.
Kiinan osuus Venäjän käymästä kaupasta on noin 30 prosenttia ja jos nykyiset ennustemallit osuvat, voi luku kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana 55 prosenttiin.
Venäjän Kiina-riippuvuus antaa Pekingille "massiivisen vipuvarren", toteaa Venäjä-asiantuntija Alexander Gabuev, joka johtaa Venäjään erikoistunutta ajatushautomo Carnegie Russia Eurasia Centeria.
Kiinan taloudellinen ja teknologinen vaikutusvalta Kremliin nähden on kasvanut hirmuista vauhtia viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana.
Vielä ennen vuoden 2014 Krimin valtausta Kiinan osuus Venäjän käymästä kaupasta oli noin kymmenen prosenttia. Venäjän vuoden 2022 suurhyökkäykseen mennessä Kiinan osuus oli ehtinyt kasvaa noin 17 prosenttiin, Gabuev sanoo.
– Kääntääkö Kiina tämän massiivisen taloudellisen ja teknologisen vipuvarren jonkinlaiseksi vaatimukseksi arktisella alueella, Gabuev pohtii.
– Kiina voisi vaatia Venäjää esimerkiksi jakamaan tukikohtiaan, hän jatkaa.
Ajatushautomon johtaja Alexander Gabuev Turussa maanantaina 4. toukokuuta.MTV Uutiset / Jouko Luhtala
Arktinen on noussut viime yhä enemmän suurvaltojen kartalle ilmaston lämpenemisen vuoksi. Jäätä on vähemmän, mikä avaa meri- ja kauppareittejä sekä tekee luonnonvarojen hyödyntämisestä halvempaa.
Venäjälle arktinen on takapiha, mikä pitkälti myös selittää sen ylivoiman alueella. Venäjälle arktinen on ollut vuosikymmeniä myös strategisesti kriittinen, sillä Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen ohjusreitti on lyhimmillään arktisella alueella.
Presidentti Putin tapasi Intian pääministeri Narendra Modin joulukuussa.AOP
"Ei välitä"
Toisin kuin esiomerkiksi Intia ja moni muu, ei Kiina pelkää Yhdysvaltojen pakotteita, Gabuev sanoo.
– Kiina ei välitä, hän summaa.
Itseluottamusta Pekingille ovat antaneet Trumpin kauppasodat, joista Kiina on selvinnyt. Peking on onnistuneesti "aseistanut" harvinaiset maametallit ja muut luonnonvaransa, joita Yhdysvallatkin tarvitsee, Gabuev sanoo.
– Kiina oppi tämän parhaalta mahdolliselta opettajalta eli Yhdysvalloilta itseltään, Gabuev jatkaa.