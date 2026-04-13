Vallanvaihto ei välttämättä tarkoita valtioiden suhteiden romahtamista, asiantuntija sanoo.
Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitkä valtakausi on opettanut, ettei Kremlille mikään ole lopullista, eikä "mikään potkaise häntä satulasta".
Näin sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes, jonka mukaan Venäjän liittolaisen Victor Orbánin sunnuntaina kärsimä vaalitappio on Venäjälle vakava paikka, mutta ei maailmanloppu.
– Putin tulee katselemaan ympärilleen. Euroopan unionin rakenteelliset heikkoudet ovat yhä olemassa ja Euroopasta löytyy paljon ihmisiä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, Moshes sanoo MTV Uutisille.
Euroopan unionin perusongelma varsinkin Ukraina-päätösten suhteen on ollut, että ne ovat vaatineet kaikkien jäsenmaiden hyväksynnän.
Unkari ja Slovakia ovat perinteisesti olleet ne kaksi valtiota, jotka ovat toistuvasti eronneet Euroopan valtalinjasta ja käytännössä ajaneet Venäjän etua.
Venäjän ja Unkarin tiivis yhteistyön syvyys nousi otsikoihin Unkarin vaalien alla. Tuolloin selvisi, että maiden ulkoministerit Sergei Lavrov ja Peter Szijjarto ovat olleet tiiviissä keskusteluyhteydessä jopa länsimaiden kokousten aikana.
Moshes pitää mahdollisena, että Kreml löytää Euroopan unionin 27 jäsenmaasta itselleen "uuden Unkarin".
Moshes sanoo, ettei "halua nimetä nimiä, mutta..." ja toteaa taloudellisten tekijöiden olevan yhä muuttumattomia.
– Ukraina-väsymystäkin on monessa maassa. Venäjällä on mahdollisuus niin kauan kuin on hallituksia tai poliittisia voimia, jotka eivät ole immuuneja korruptiolle Moshes sanoo.
– En tarkoita suoraa lahjusten ottoa, mutta Eurooppa on täynnä schrödereita,jotka haluavat tehdä rahaa Venäjälle, Venäjän kanssa tai Venäjän avulla, hän jatkaa.
Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder kuuluu presidentti Putinin lähipiiriin, eikä hän ole katkaissut välejään Venäjään Kremlin aloittamasta hyökkäyssodasta huolimatta.
Suomen viime vuosikymmenien entisistä pääministereistä Esko Aho (kesk.) ja Paavo Lipponen (sd.) ovat toimineet näkyvissä tehtävissä Venäjän laskuun. EU-parlamentti nosti heidät molemmat esimerkiksi eurooppalaispoliitikoista, joita Venäjä ja Kiina ovat pestanneet edistämään etujaan.
Tiukoista Venäjä-kannoistaan tunnetun Euroopan ulkoasiainedustaja Kaja Kallaksen puolisokin nousi vuonna 2023 esille Venäjä-yhteyksiensä vuoksi.
Moshes pitää joka tapauksessa todennäköisenä, että Euroopan unioni "vihdoin löytää" Ukrainalle 90 miljardia. Rahat piti ottaa ensin Venäjältä jäädytetyistä varoita, mutta lopulta päädyttiin velkaratkaisuun.
Unkari, Tshekki ja Slovakia vapautettiin lainakuluista.
– Tämä on väliaikainen helpotus Ukrainalle, mutta strategisesti mikään ei muuttunut, Moshes sanoo.
Kremlillä vipuvarsia
Unkarin seuraava pääministeri Péter Magyar on Orbánin puolueen entinen jäsen. Heidän tiensä erosivat vuonna 2024.
On syytä katsoa ensimmäiset kuusi kuukautta, millaista ulko- ja sisäpolitiikkaa Magyar tekee, Moshes sanoo.
Magyar on sanonut palauttavansa Unkarin Naton ja Euroopan unionin liittolaiseksi.
Unkarin suhteen Venäjän vaihtoehdot ovat nyt olemattomat, Moshes sanoo. Moshes uskoo, että Kreml pyrkii luomaan käytännölliset suhteet naapurimaahansa.
Kuusitoista vuotta pääministerinä toiminut Orbán on myöntänyt vaalitappion.
Orbán tai joku muu Venäjä-myönteinen poliitikko voi yrittää Unkarissa valtaan uudelleen neljän vuoden, mutta sitä ennen Venäjän ja Unkarilla on paljon keskinäisiä asioida hoidettavanaan.
Monet yhteisistä intresseistä ovat Venäjälle mahdollisia vipuvarsia.
– Toisin kuin iso osa Euroopasta, ei Unkari ole luopunut Venäjä-riippuvuuksistaan, Moshes muistuttaa.
Saksan yleisradioyhtiö Deutsche Wellen mukaan Unkarin vuonna 2025 ostamasta öljystä 93 prosenttia oli venäläistä. Unkari ostaa myös kaasua Venäjältä.
Lisäksi helmikuussa 2026 Unkari alkoi laajentaa Paksin ydinvoimalaitostaan. Työmaa on pitkälti venäläisten lainojen rahoittama.
Magyar: Putinista ei ystävää
Ulkopoliittisen instituutin Moshes pitää mahdollisena, että Unkarin ja Venäjän suhteille käy kuten Moskovan ja Syyrian suhteille.
Katastrofin ennustaminen tai pikemminkin toivominen Venäjälle on nyt suosittua, mutta lopputulos voi olla toinen.
– Venäjä käytti vuosia ja miljardeja Bashar al-Assadin hallintoon, joka kaatui joulukuussa 2024. Syyrian nykyhallintokin on kuitenkin tullut Venäjän juttusille Moskovaan, Moshes sanoo.
– Vallanvaihto ei välttämättä tarkoita valtioiden suhteiden romahtamista, hän jatkaa.
Vaikka Venäjän vaikutusvalta Syyriassa on laskenut, on sillä yhä sotilastukikohtia maassa.
Maanantaina venäläismedia RBC julkaisi tulevan pääministeri Magyarin haastattelun, jossa hän sanoi, ettei maantiede muutu vaalituloksen myötä ja Unkarin energiariippuvuus Venäjästä säilyy "jonkin aikaa".
Magyar sanoi olevansa valmis neuvottelemaan presidentti Putinin kanssa, jos tilanne sitä vaatii, mutta heistä "ei tule ystäviä".
Unkarin seuraava pääministeri Magyar.