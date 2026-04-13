Vallanvaihto ei välttämättä tarkoita valtioiden suhteiden romahtamista, asiantuntija sanoo.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitkä valtakausi on opettanut, ettei Kremlille mikään ole lopullista, eikä "mikään potkaise häntä satulasta".

Näin sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes, jonka mukaan Venäjän liittolaisen Victor Orbánin sunnuntaina kärsimä vaalitappio on Venäjälle vakava paikka, mutta ei maailmanloppu.

– Putin tulee katselemaan ympärilleen. Euroopan unionin rakenteelliset heikkoudet ovat yhä olemassa ja Euroopasta löytyy paljon ihmisiä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, Moshes sanoo MTV Uutisille.

Euroopan unionin perusongelma varsinkin Ukraina-päätösten suhteen on ollut, että ne ovat vaatineet kaikkien jäsenmaiden hyväksynnän.

Unkari ja Slovakia ovat perinteisesti olleet ne kaksi valtiota, jotka ovat toistuvasti eronneet Euroopan valtalinjasta ja käytännössä ajaneet Venäjän etua.

Venäjän ja Unkarin tiivis yhteistyön syvyys nousi otsikoihin Unkarin vaalien alla. Tuolloin selvisi, että maiden ulkoministerit Sergei Lavrov ja Peter Szijjarto ovat olleet tiiviissä keskusteluyhteydessä jopa länsimaiden kokousten aikana.

Orbán ja Putin joulukuussa 2025.