Trumpin kiirehtiessä kriisistä kriisiin, Kiina voi nojailla suurvalta-asemaansa.
Kiina hyötyy Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimista, toteaa strategisen ennakoinnin ja Aasian asiantuntija Teppo Turkki.
Syitä on Turkin mukaan ainakin kaksi: presidentti Trump on ajanut Yhdysvaltojen vihreän siirtymän alas ja Yhdysvallat sitoo resurssejaan erilaisiin kriiseihin.
Vihreä menestyjä
Aloitetaan vihreästä siirtymästä.
Kiina on tehnyt merkittäviä panostuksia parin viime vuosikymmenen aikana vihreään energiaan, Turkki taustoittaa.
Panostukset näkyvät muun muassa sähköautoteollisuuden johtavassa markkina-asemassa, menestyksekkäässä akkuteollisuudessa, aurinkopaneeleiden tuottamisessa sekä erilaisiin vetyyn liittyvissä asioissa, Turkki listaa.
– Kiina on tällä hetkellä ottamassa lähes jonkinlaista monopolia geopoliittisesti.
Turkki tietää kertoa, että Kiinan johto oli kokoustanut toissa päivänä ja päättänyt keskittyvänsä entisestään vihreään energiaan.
Toki Kiinakin on riippuvainen öljystä ja siten seuraa huolissaan öljykuljetusten tilannetta, mutta Hormuzinsalmen tilanne ei ole hetkauttanut Kiinan teollisuutta, toteaa Turkki.