Kaksi loistavaa kautta pelannut SaiPa on antanut valtavasti uskoa kaikille SM-liigan pienille seuroille.

MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelma nosti esiin SaiPassa tehdyn työn, josta päävalmentaja Raimo Helminen ja urheilujohtaja Harri Aho voisivat hyvällä omallatunnolla ottaa kaiken kunnian – jos sellainen heille kelpaisi.

– Kyllähän tämä on sen luokan esitys, että herroille voi kruunut vetää päähän, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ylistää Liigaviikon huumorilla höystettyä kuvitusta.

Vain kaksi vuotta sitten SaiPassa elettiin syvässä matalasuhdanteessa ja suorastaan konkurssin partaalla. Nyt Lappeenrannasta puhutaan kaikkialla kunnioittavaan sävyyn ja samalla kaupungin yleisö on ottanut sisukkaan joukkueen omakseen.

– Olin katsomassa paikan päällä keväällä (2024), kun se oli niin ahdistunut se olotila. Itseäkin oikein harmitti se. Sitten Aholta loistava Helmisen löytö ja sitä kautta tuo kaksi vuotta (halli) aivan keltaisena, Kivi sanoo.

Studioisäntä Teemu Niikko toteaa, että SaiPalla on ollut suuri vaikutus koko liigayhteisölle, jossa pienet seurat elävät nyt putoamispelon alla ensi kaudella avautuvan sarjamallin takia.

– Tässä on ollut monta tasoa, miksi tämä on ollut aivan erinomainen asia. Tämä on antanut kaikille pienemmille liigaseuroille aivan valtavasti uskoa, Niikko muistuttaa.

– Ihan niin kuin KooKoo, myös SaiPa on hyvä esimerkki siitä, että ei tarvitse valittaa siitä oman rahapussin pienuudesta, koska asioita hyvin tekemällä omaan kohtaloon voi vaikuttaa.