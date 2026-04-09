Risto E. J. Penttilä: Naton 5. artikla murenee

2:26 Risto E. J. Penttilä: "Trumpin maailmassa tämä oli asia, jota ei voi antaa anteeksi".

Julkaistu 49 minuuttia sitten

Jouko Luhtala Sanna Ketola Eerikki Pitkänen

Nato on kriisissä, mutta se selviää, sanoo asiantuntija. Ei kuitenkaan nykymuotoisena. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on "täysin suuttunut" Natolle siitä, etteivät puolustusliiton jäsenmaat auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa, sanoo kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä MTV Uutisille. Trump näkee auttaneensa Ukrainassa Eurooppaa ja nyt olisi ollut Euroopan hetki auttaa Yhdysvaltoja. – Trumpin maailmassa tämä oli se asia, jota ei voi antaa anteeksi, Euroopan Business Leaders’ Conventionin pääsihteerinä toimiva Penttilä sanoo. Penttilän mukaan Nato on Valkoisen talon viimeisimpien lausuntojen jälkeen jälleen vakassa kriisissä. – Uutta tässä on se, että sekä presidentti että ulkoministeri (Marco Rubio) sanovat suoraan, että he haluavat järjestää uudelleen Yhdysvaltojen suhteen Natoon. Tämä on aviokriisi transatlanttisessa suhteessa, Penttilä sanoo. Lue myös: Analyysi: Trump luovutti 10:14 Katso Risto E. J. Penttilän haastattelu kokonaisuudessaan. Naton 5. artikla ei entisensä

Miltä kriisin jälkeinen Nato sitten voisi näyttää? Penttilällä on tähän selvä vastaus, joka toteutuessaan mullistaisi nykymuotoisen puolustusliiton.

Penttilän mukaan Euroopassa aika laajasti uskotaan, että Nato säilyy, mutta ei enää "automaattisena 5. artiklan organisaationa".

Nyky-Naton puolustuksen ydin on 5. artikla, jonka perusajatus on, että hyökkäys yhtä Nato-maata vastaan on hyökkäys kaikkia liittolaisia vastaan.

– Nato säilyy yhteisen sotilaallisen toiminnan alustana. Eurooppalainen yhteistyö Naton sisällä korostuu, kun ei voida kokonaan luottaa, että Yhdysvallat olisi joka kerta mukana, Penttilä arvioi.

– Edelleen Yhdysvaltojen sotilaallinen voima on Naton viimeinen pelote, hän jatkaa.

Penttilän näkemys on samankaltainen, jonka Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen esitti äskettäin MTV Uutisille.

Teivaisen mukaan Trumpin puheista saa kuvan, ettei Yhdysvallat ole kovinkaan sitoutunut puolustamaan Venäjän rajamaita, kuten Suomea tai Viroa, jos Venäjä aloittaisi jonkinlaisen sotilasoperaation.

Trump: Muistakaa Grönlanti

Valkoinen talon tiedottaja Karoline Leavitt sanoi keskiviikkona ennen Trumpin ja Naton pääsihteeri Mark Rutten tapaamista Washingtonissa, että Natosta eroaminen on jotain, josta Trump "on keskustellut" ja "jotain, josta presidentti tulee keskustelemaan Rutten kanssa".

Vielä Joe Bidenin presidenttikaudella oli tapana toistella, miten Nato on yhtenäisempi kuin koskaan.

Trumpin toisella presidenttikaudella Nato on kuitenkin ollut toistuvasti kriisissä. Vaikein tilanne koettiin alkuvuodesta, kun Trump uhkaili Natoon kuuluvan Grönlannin valtauksella.

Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt.AFP / Lehtikuva

Rutte-tapaamisen jälkeen Trump ei ilmoittanut Yhdysvaltojen eroavan Natosta, mutta sanoi ettei "Nato auttanut, kun me tarvitsimme heitä, eivätkä he auta tulevaisuudessakaan, jos me tarvitsemme heitä".

– Muistakaa Grönlanti, tuo iso, huonosti johdettu pala jäätä, Trump kirjoitti viestipalvelu Truth Socialissa pelkkiä isoja kirjaimia käyttäen.

Näin Naton pääsihteeri kommentoi

Naton pääsihteeri Rutte kuvailee Trumpin kanssaan käymäänsä keskustelua "hyvin suoraksi ja avoimeksi".

Rutte, jonka päätehtävänä vaikuttaa tänä ja viime vuonna olleen Trumpin lepyttely, sanoi ymmärtävänsä Trumpia.

– Hän (Trump) on selvästi pettynyt moniin Nato-maihin ja ymmärrän häntä, Rutte sanoi yhdysvalaltaismedia CNN:lle.

CNN kysyi Ruttelta suoraan, uhkasi Trump erota Natosta. Rutte ei suoraan vastannut kysymykseen.

Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo ymmärtävänsä Trumpin pettymystä Natoon.AFP / Lehtikuva

Keskustelussaan Rutte sanoi kuitenkin korostaneensa Trumpille, että monet Euroopan Nato-maat auttoivat Yhdysvaltoja sen sodassa Irania vastaan. Useat Euroopan valtiot esimerkiksi antoivat lentokenttiään Yhdysvaltojen sotavoimien käyttöön.

Penttilä pitää myönteisenä merkkinä sitä, miten vähän Trumpin ja Rutten välisestä keskustelusta on tihkunut tietoja.

Jos Trump olisi juttutuokion jälkeen ilmoittanut, että edessä on "lopullinen välirikko", olisi se ollut Penttilän mukaan ollut huonoin vaihtoehto.

– En usko, että Yhdysvallat lähtee kävelemään kokonaan Natosta, Penttilä sanoo.

– Nyt keskustellaan siitä, että joistain maista vedettäisiin joukkoja pois, mahdollisesti jopa Saksasta. Sotilaita siirrettäisiin maihin, jotka ovat olleet lojaalimpia, kuten Romaniaan, hän jatkaa.

2:24 Kahden viikon ehdollinen aselepo Lähi-itään – miten aselevon uskotaan pitävän?

"Hänen mielikuvissaan"

Trumpin tuoreimman Nato-raivon ytimessä on Euroopan nuiva suhtautuminen Yhdysvaltojen kutsuun auttaa Hormuzinsalmen avaamisessa.

Salmen kautta kulkee noin viidennes kaikesta maailman öljykaupasta. Iran sulki Hormuzinsalmen sodan alettua. Trumpin ehto keskiviikkona alkaneelle kahden viikon tulitauolle Iranin kanssa oli Hormuzinsalmen avaaminen.

Iranin sota oli Euroopan Nato-maille "testi, jossa he epäonnistuivat", Valkoisen talon tiedottaja Leavitt sanoi.

Euroopassa sotaa on pidetty laittomana hyökkäyssotana, josta ei kaiken lisäksi juuri kerrottu Nato-liittolaisille etukäteen.

– Trumpin käsitys Natosta on aivan toisenlainen kuin meillä. Natohan on puolustusliitto, jolla ei mitään tekemistä Iranin kanssa, mutta hänen mielikuvissaan se näyttää tältä, Penttilä sanoo.

Naton Rutte ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio.AFP / Lehtikuva

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Sanna Ketola MTV Uutiset

Eerikki Pitkänen MTV Uutiset Eerikki Pitkänen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.

Risto E. J. Penttilä: Naton 5. artikla ei ole entisensä | MTV Uutiset