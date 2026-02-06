Arktinen alue, ohjusreitit ja Nato määrittävät Venäjän sotilaallista läsnäoloa Suomen lähialueilla.

Venäjän syy panostaa Suomen vastaisen rajan puolustukseen ei ole ainoastaan Suomi tai edes Suomen jäsenyys puolustusliitto Natossa.

Kremlistä katsottuna Suomen itäraja eli Venäjän lounaiskulma kun on osa arktista aluetta, josta Yhdysvaltojen ohjuksilla on lyhin matka Venäjälle.

Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) Venäjä-ryhmän johtaja Simo Pesu kuvailee Yhdysvaltojen mahdollista ydinaseiskua Venäjää vastaan "ainoaksi sotilaalliseksi uhaksi", jota Kreml on vuosikymmeniä pitänyt selkeästi esillä.

Venäjän katastrofiskenaariossa Yhdysvaltojen strateginen ydinisku tuhoaisi Venäjän johdon ja vastaiskukyvyn.

– Venäjän uhkakuvat, joita he kuvaavat, eivät ole muuttuneet siitä huolimatta, että he ovat käyneet suurta sotaa Euroopassa neljän vuoden ajan, everstiluutnantti Pesu toteaa.

Sotilaallisista keinoista toimiva ennakkovaroitusjärjestelmä ja ilmapuolustus ovat Venäjälle tehokkaimmat tavat keinot varautua mahdollista amerikkalaishyökkäystä vastaan.

Vaikka Ukrainan sota on tyhjentänyt Suomen lähialueiden kasarmeja ja kalustovarastoja, on ilmapuolustus pysynyt paikoillaan, Pesu muistuttaa.

"Kunnianhimoinen"

Tiedossa on, että Venäjä uudistaa ja laajentaa Suomen itärajan toisella puolella olevia varuskuntia.

Suomen sotilastiedustelun mukaan Venäjällä on käynnissä "kunnianhimoinen" asevoimien uudistus, joka onnistuessaan "lisää merkittävästi Venäjän sotilaallista voimaa Suomen lähialueella".

– Venäjän sotilaallinen voima tulee meidän lähialueella lisääntymään, MPKK:n apulaissotilasprofessori, majuri Juha Kukkola sanoo.

Tämä on herättänyt Suomessa laajaa huomiota ja huoltakin. Viime viikolla Yle julkaisi uusia satelliittikuvia Petroskoista, jossa kunnostustyöt etenevät.

– Julkisuudessa näyttäytyy, että Venäjä uudistaa joiltakin osin sitä infrastruktuuria, minkä he hylkäsivät 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa, MPKK:n Pesu sanoo.

Venäjälle Suomen lähialueissa on kyse myös merenkulkureittien suojaamisesta sekä Pietarin ja Puolan välisestä alueesta.

1:23 Onko jyrkkä muutos Venäjän miestappioissa kipukynnys, joka johtaa Ukrainan rauhaan?

Arktinen alue on Venäjän kotikenttä

Ohjusten lentoratojen ja Naton pohjoisen laajentumisen lisäksi Venäjää motivoi Suomen suunnalla laajemmin arktinen alue.

Venäjällä on maailman suurin arktinen rannikko ja alue oli Neuvostoliiton aikana käytännössä sen sisäisessä käytössä.

Se, että Venäjä aikanaan hylkäsi asevoimienkin infrastruktuuria, johtui Kremlin rahatilanteesta. Venäjän taloudelta putosi pohja Neuvostoliiton romahtamisen jälkeisinä vuosina.

Näin ollen Venäjä joutui tavallaan palaamaan arktiselle alueelle 2010-luvulla. Paluu on myös onnistunut. Se ei ole sinällään ihme, sillä kyse on Kremlin kotikentästä. Yhdysvallatkin on todennut Venäjällä olevan vallan mainiot sotilaalliset edellytykset toimia alueella.

Näin on pakko ollakin, Maanpuolustuskorkeakoulusta arvioidaan.

Arktinen alue on suurvaltakamppailun alue, joten Venäjän täytyy olla valmis toimimaan siellä sotilaallisesti, jos se haluaa olla uskottava tekijä.

MPKK:n Venäjä-ryhmän asiantuntijat muistuttavatkin, ettei Venäjä suinkaan keksinyt arktista aluetta esimerkiksi Grönlanti-kriisin myötä, vaan kyse on heille pitkän ajan strategiasta.

2:35 Henri Vanhanen: "Venäjä maksaa hyvin kallista hintaa".

Suunnitelma

Vaikka Venäjä rakentaa ja uudistaa sotilastukikohtiaan, niissä tuskin nähdään joukkoja "vielä vähään aikaan", everstiluutnantti Pesu sanoo.

Tällä hetkellä Venäjän maavoimat ovat lähes täysin jumissa Ukrainassa, jossa neuvotteluista huolimatta täysimittainen sota jatkuu.

Selvää on, että kasarmeihin palaavat venäläisjoukot ovat erilaisia kuin sieltä Ukrainaan lähteneet. Venäjän 15 vuoden ajan rakentamat asevoimat käytännössä tuhoutuivat Ukrainassa suurhyökkäyksen ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Se, miltä Venäjän asevoimat tulevaisuudessa näyttävät, tuskin on vielä täysin selvää venäläisille itsellekään, Pesu arvioi.

– Heillä on varmaan siitä suunnitelma, hän jatkaa.

Pesu myös muistuttaa, että infrastruktuurihankkeet ovat pitkäkestoisia, eikä yksittäisistä satelliittikuvista kannata näin ollen tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä.

Jotain Suomen itärajan takana kuitenkin tapahtuu, mutta mitä tarkalleen ja missä mittakaavassa, se selvinnee seuraavan kymmenen vuoden aikana.

– Venäjällä on niillä alueilla olemisesta perinne ja samoilla paikoille he niitä nytkin rakentavat, Pesu sanoo.