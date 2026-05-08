Ruotsin maastohiihtotähti Jonna Sundling jättää maajoukkueen. 12 vuotta maajoukkueen mukana ja yhteensä 14 arvokisamitalia (yhdeksän kultaa) voittanut Sundling aikoo harjoitella itsenäisesti. Moa Lundgren ottaa Sundlingin paikan maajoukkueessa.

Sundling haluaa nostaa esille, että viihtyy hyvin maajoukkueessa ja ettei kyse ole mistään riitatilanteesta ja poistuminen maajoukkueesta tarkoittaa ainoastaan valmistelevaa kautta.

– Odotan innolla paluuta joukkueeseen, kun kausi alkaa marraskuussa. Päätökseni jäädä pois harjoitussryhmästä johtuu yksinkertaisesti siitä, että haluan luoda itselleni mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä ensi kaudella yleisesti ja kotikisoissa Falunissa, Sundling kirjoitti Instagramissa.

Aiemmin tähdet kuten Charlotte Kalla, Frida Karlsson ja Linn Svahn kokeilleet vastaavanlaista temppua. Maajoukkuepomo Lars Öberg ei ollut järkyttynyt Sundlingin päätöksestä.

– En ollut suuresti yllättynyt. Minulla oli hänen kanssaan pitkä keskustelu viime keväänä. Olen tiennyt tästä uteliaisuudesta. Hän täyttää tänä vuonna 32 vuotta ja näkee ehkä, ettei hänellä ole enää niin montaa vuotta aktiiviuraa jäljellä. Kunnioitan häntä täysin enkä ole edes yrittänyt suostutella häntä tällä kertaa. Hänen uraansa ja tilannettaa on kunnioitettava, Öberg sanoi Expressenille.