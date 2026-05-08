Yhdysvallat ja Iran syyttävät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormuzinsalmella.
Yhdysvaltain asevoimat sanoo, että yhdysvaltalaisjoukot tekivät iskuja Iranin sotilaskohteisiin sen jälkeen, kun Iran oli laukaissut useita ohjuksia ja drooneja. Asevoimien mukaan Iranin iskut eivät olleet osuneet Yhdysvaltain kohteisiin.
Iranin sotilasjohto puolestaan sanoo, että Iran iski yhdysvaltalaiskohteisiin kostona Yhdysvaltain tekemiin iskuihin.
Iranin mukaan Yhdysvallat oli kohdistanut iskuja iranilaiseen öljytankkeriin ja toiseen alukseen, jotka olivat matkanneet kohti Hormuzinsalmea.