Äärimmäinen jalostus aiheuttaa koirille ja kissoille monia rakenteellisia terveysongelmia, arvioivat eläinsuojeluasiantuntijat.
Suomalaisten rotukoirien terveystilanne vaihtelee suuresti.
– Jalostuksella on saatu aikaan monia sellaisia koirarotuja, joilla on selkeitä rakenteellisia ongelmia, jotka vaikuttavat heikentävästi niiden hyvinvointiin, kertoo SEY Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja Kati White Huomenta Suomen aamussa.
Ongelmallisina ääripiirteinä voidaan pitää esimerkiksi tiettyjen koirarotujen kohdalla lyhytkuonoisuutta, johon liittyvät hengitys- ja lämmönsäätelyongelmat sekä sisäsiittoisuuden tuomat sairausriskit.
– Voi olla sellainen kallo, että aivot eivät oikein mahdu sinne, ja se aiheuttaa erilaisia kivuliaita ongelmia, White lisää.
Asian ytimessä.doc: Sairaiksi jalostetut
Moni suosittu koirarotu on jalostettu sairaaksi. Mitä asialle voi tehdä?
20:18