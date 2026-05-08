Bensiinin ja dieselin hintaero Suomen ja Ruotsin välillä on revennyt kymmeniin sentteihin. Länsirajan tuntumassa asuvat suomalaiset tankkaavat siksi mielellään Ruotsin puolella.

Ruotsi on keventänyt bensiinin ja dieselin verotusta sekä tammikuun alussa että edelleen toukokuun alusta lukien. Lisäksi Ruotsissa on useampi jakeluketju kuin Suomessa, joten siellä on myös enemmän kilpailua.

Suomikin on keventänyt sekä dieselin että bensiinin verotusta tämän vuoden alussa. Hallitus kevensi polttoaineiden hiilidioksidiveroa, minkä ansiosta sekä bensiinin että dieselin pumppuhinta laski reilun kaksi senttiä litralta. Tosin tämä pieni apu katosi maailman kriisien melskeeseen.

Lisäksi Suomessa on korkeampi jakeluvelvoite eli määräys sekoittaa fossiiliseen polttoaineeseen kalliimpaa biopohjaista polttoainetta, mikä nostaa litrahintaa.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat toki samat molemmille maille. Iranin sota on nostanut raakaöljyn hintaa huomattavasti ja siitä maksavat autoilijat sekä Suomessa että Ruotsissa.

Vertailun vaikeus

Bensiinin ja dieselin litrahinta kuluttajille vaihtelee lähes päivittäin. Vierekkäisillä huoltoasemilla tai kylmäasemilla saattaa olla usean sentin ero litrahinnassa. Tämä tekee vertailusta vaikeaa, kun lopputulos riippuu siitä mitä mihinkin vertaa.

Suomen ja Ruotsin välillä erotus on selvä vertasipa miten tahansa: bensiini ja diesel ovat halvempia Ruotsissa. Tämä näkyy Tornionlaaksossa siten, että ruotsalaisilla bensapumpuilla on lähes katkeamaton jono suomalaisia autoja.

Kun jututin suomalaistankkaajia ruotsalaisilla bensiiniasemilla Haaparannalla, tuli hyvin selväksi, että Ruotsissa tankattiin rahan säästämiseksi. Epäselväksi jäi vain, kuinka paljon säästöä tarkalleen syntyy.

– Viimeisen vuoden olen tankannut Ruotsin puolella, mutta sitä ennen hinnat olivat samalla tasolla, kertoo torniolainen Erkki Turkkila.

– Tankkaan Suomessa vain hätätilanteessa, sanoo puolestaan Torniosta.