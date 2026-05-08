Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes nappasi pudotuspelien toisella kierroksella jo kolmannen voittonsa. Sebastian Aho ylsi tehopisteellään komeaan merkkipaaluun.

Philadelphia Flyers lähti hakemaan kotiyleisönsä edessä ensimmäistä voittoa Carolinaa vastaan. Trevor Zegrasin toisen erän maali ei kuitenkaan riittänyt, vaan Hurricanes luisteli voittoon lukemin 4–1.

Carolinan suomalaishyökkääjä Sebastian Aho nappasi päätöserässä syöttöpisteen Andrei Svetshnikovin 3–1-osumasta. Aho nousi pisteellään suomalaisten kaikkien aikojen pudotuspelipörssissä ohi Teemu Selänteen.

Selänteellä on kasassa tehot 44+44=88 ja Aholla nyt 37+52=89. Aho nousi pörssissä neljänneksi. Edellä ovat vielä Mikko Rantanen, Esa Tikkanen ja Jari Kurri.

Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Carolina päihitti Ottawa Senatorsin suoraan neljässä ottelussa.

