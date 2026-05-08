Trump kohtasi tullitappion Yhdysvaltain kauppatuomioistuimessa. Samaan aikaan hän uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailmanlaajuiset kymmenen prosentin tuontitullit ovat laittomia, linjaa maan kauppatuomioistuin.
Trump ilmoitti kyseisistä tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan.
New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia.
Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä.
Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla
Samoihin aikoihin kauppatuomioistuimen päätöksen kanssa Trump uhkasi EU:ta korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa.
Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Kyseisenä päivänä juhlitaan Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotispäivää.