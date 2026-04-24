Kansalaisia kiusaavien nettiongelmien uskotaan vaikuttavan Putinin kannatukseen.
Presidentti Vladimir Putin on kommentoinut ensimmäistä kertaa Venäjän nettirajoituksia.
Putin perusteli toimia kansallisella turvallisuudella. Hänen mukaansa niiden tarkoitus on "estää terrorihyökkäyksiä" eli Ukrainan tekemiä drooni-iskuja, kertoo Venäjän valtion uutistoimisto Tass.
Putin antoi ymmärtää, että mobiiliyhteyksien katkokset jatkuvat tulevaisuudessakin, eikä niistä myöskään pystytä kertomaan etukäteen.
Ennakkotieto auttaisi Putinin mukaan "rikollisia" eli Ukrainaa.
Putin kuitenkin sanoi, että venäläisviranomaisten tulee rehellisesti kertoa kansalaisille jälkikäteen, miksi verkkoyhteydet olivat alhaalla.
Jatkuvat internetkatkokset ovat huomattavasti vaikeuttaneet venäläisten elämää, sillä Venäjälläkin esimerkiksi maksu- ja joukkoliikenne pyörivät paljolti verkon varassa.
Putinin mukaan jokapäiväisten välttämättömien palveluiden onkin jatkossa syytä toimia myös niinä aikoina, joina netti muutoin on alhaalla.
Putinin kannatus laskussa
Verkko-ongelmien on arvioitu olevan merkittävä syy sille, että presidentti Putinin kannatus on eri mielipidekyselyissä laskenut viime aikoina.
Ukraina tekee käytännössä päivittäin drooni-iskuja syvälle Venäjälle.